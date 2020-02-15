Актер сериала «Закон и порядок» на пикете требует освободить похищенных в Ливии социологов

Актер Михаил Хмуров, снявшийся в американских сериалах «Закон и порядок», «C.S.I. Место преступления» и «24 часа», вышел на пикет в поддержку удерживаемых в Ливии россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана. С плакатом «Социология — это наука, а не преступление!» Хмуров пришел к зданию посольства Ливии в Москве.

«Выйти на пикет меня сподвигла несправедливость всей этой ситуации. Человек так устроен, что если он где-то чувствует несправедливость, он старается внести свою лепту в исправление этой ситуации», — цитирует Хмурова ФАН.

Шугалей и Суэйфан в начале 2019 года проводили в ливийской столице социологическое исследование, имея все законные разрешения на это. В мае на дом, где они остановились, напали вооруженные люди, социологов увезли в неизвестном направлении. Как выяснилось позднее, Шугалея и Суэйфана поместили в тюрьму «Митига», которую контролируют бандиты, связанные с так называемым «министерством внутренних дел» Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Так называемым МВД, потому, что полномочия ПНС истекли еще в 2018 году. А составе «МВД» — бандиты из «Батальона революционеров Триполи», которые фигурируют в докладах ООН о похищениях людей и вымогательствах.

Россиянам не предъявляют официальных обвинений, не пускают к ним адвоката.

«Люди, которых удерживают, — это обычные социологи, они никого ни к чему не подстрекали, ни на кого не нападали, просто проводили опрос в стране, где при поддержке неких сил произошел переворот и столицу захватили террористы», — говорит Михаил Хмуров.

Он призвал присоединиться к пикету всех, кто считает «вопиющим безобразием» ситуацию с Шугалеем и Суэйфаном.

«Чем больше людей будут понимать, что произошло, тем больше у них будет желание что-то сделать, чтобы переломить ситуацию. Я поступаю так — выхожу на пикет, другие люди поступают по-другому. Но наш МИД, чиновники наверху должны видеть, что мы тоже в курсе происходящего и не хотим, чтобы наши ребята ни за что находились в тюрьме. И это понимание должно убедить их действовать решительнее, чтобы выдворить россиян из плена террористов», — считает Михаил Хмуров.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич инициировал с 13 февраля бессрочную акцию - марафон одиночных пикетов у ливийского посольства в Москве, чтобы привлечь внимание международного сообщества к тому, что власть в Триполи захватили террористы.