Несмотря на то, что пока не удалось достичь полного режима тишины в Донбассе, новая власть в Киеве сейчас сделает все возможное, чтобы прекратить конфликт в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе Мюнхенской конференции.

По словам украинского президента, Киев хотел бы провести местные выборы, в том числе в Донбассе, в октябре этого года.

«Мы готовы к диалогу с мирным населением отдельных районов Донбасса, но не с теми, кто не признан с точки зрения международного права», – заявил Зеленский.

9 декабря 2019 года лидеры России, Украины, Германии и Франции провели переговоры в «нормандском формате», по результатам которых решили продлить особый статус Донбасса, придерживаться формулы Штайнмайера и следовать Минским соглашениям.