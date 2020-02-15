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14:10   15 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Зеленский заявил, что выборы в Донбассе могут состояться в октябре

Зеленский заявил, что выборы в Донбассе могут состояться в октябре

Несмотря на то, что пока не удалось достичь полного режима тишины в Донбассе, новая власть в Киеве сейчас сделает все возможное, чтобы прекратить конфликт в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе Мюнхенской конференции.

По словам украинского президента, Киев хотел бы провести местные выборы, в том числе в Донбассе, в октябре этого года.

«Мы готовы к диалогу с мирным населением отдельных районов Донбасса, но не с теми, кто не признан с точки зрения международного права», – заявил Зеленский.

9 декабря 2019 года лидеры России, Украины, Германии и Франции провели переговоры в «нормандском формате», по результатам которых решили продлить особый статус Донбасса, придерживаться формулы Штайнмайера и следовать Минским соглашениям.

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Автор: Алина Бранцевич
#донбасс #зеленский

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