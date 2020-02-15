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15:44   15 Февраля 2020
Россия

Осташко назвал блокировку единственным способом заставить Facebook соблюдать закон РФ

Осташко назвал блокировку единственным способом заставить Facebook соблюдать закон РФ

Мировой суд в Москве обязал соцсети Facebook и Twitter выплатить по четыре миллиона рублей в течение 60 дней за нарушение закона РФ. Однако главный редактор PolitRussia Руслан Осташко уверен, что штрафами эти компании не побороть.

Западные сервисы получают штрафы за отказ предоставлять России данные о российских пользователях. Но для таких богатых компаний ничего не стоит выплатить любой штраф, поэтому они продолжат нарушать закон РФ и пресечь их деятельность штрафами не удастся, уверен Осташко.

«С Facebook, Twitter и другими сервисами так не получается, потому что ими пользуется огромное число российских граждан. Поэтому [основатель Facebook Марк] Цукерберг и другие уверены в своей безнаказанности и не подчиняются требованиям российских властей, а штрафы, которые им выписывают, ничего не значат для таких интернет-гигантов», — пояснил он в беседе с ФАН.

Чтобы все-таки справиться с нарушителями, Осташко предлагает блокировать деятельность Facebook, Twitter, которые нарушают законы РФ с антитеррористической направленностью.

«Эти американские соцсети не соблюдают закон в нашей стране, да и в своей ведут себя точно так же. Но в наших силах им противостоять. Есть российские аналоги этих ресурсов, есть успешный опыт Китая», – напомнил Осташко.

Принятый в 2016 году закон требует у иностранных сервисов предоставлять данные о российских пользователях, чтобы пресекать террористическую и другие незаконные деятельности. Скрывая данные,  Facebook иTwitter могут подвергать россиян опасности.

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Автор: Алина Бранцевич
#twitter #facebook #рунет #осташко

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