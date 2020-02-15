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13:30   15 Февраля 2020
Весь мир

Первый летальный исход от коронавируса зафиксирован в Европе

Первый летальный исход от коронавируса зафиксирован в Европе

Турист из Китая, у которого обнаружили коронавирус, скончался во Франции в возрасте 80 лет, сообщает BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньез Бузин.

Сообщается, что турист прибыл из провинции Хубэй 16 января. 25 января он был госпитализирован в больницу Бишат. Состояние больного быстро ухудшалось. Сегодня он скончался.

С момента вспышки нового типа пневмонии, в России были зафиксированы два случая заражения коронавиросом. Оба заболевших были гражданами КНР. На сегодняшний день оба поправились и выписались из больницы. По данным Национальной комиссии по вопросам здравоохранения на 15 февраля, число заразившихся новым типом пневмонии превысило 63 тысячи человек, 1380 заразившихся скончались.

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Автор: Алина Бранцевич
#европа #франция #коронавирус

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