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13:12   15 Февраля 2020
Россия

Почти 37 тысяч автомобилей проехали по Крымскому мосту за 2019 год

Почти 37 тысяч автомобилей проехали по Крымскому мосту за 2019 год

Почти 37 тысяч автомобилей проехали по Крымскому мосту за 2019 год. О новом рекорде рассказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих на открытии новых стационарных постов ДПС на подъездах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края и Крыма.

«Сегодня мы видим, что загрузка и востребованность новой магистрали, соединившей Крым с материком, огромна. В прошлом году зафиксирован рекорд движения по Крымскому мосту – 36 тысяч 900 автомобилей в сутки», — сказал Дитрих.

В январе в информационном центре «Крымский мост» сообщили, что с начала открытия движения по мосту проехали 8,7 миллиона автомобилей, в том числе почти 950 тысяч грузовиков. Автомобильную часть моста ввели в эксплуатацию в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось осенью того же года. Кроме того, по Крымскому мосту уже прошли сто поездов.

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Автор: Алина Бранцевич
#крым #крымский мост #дитрих

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