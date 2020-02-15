Почти 37 тысяч автомобилей проехали по Крымскому мосту за 2019 год. О новом рекорде рассказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих на открытии новых стационарных постов ДПС на подъездах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края и Крыма.

«Сегодня мы видим, что загрузка и востребованность новой магистрали, соединившей Крым с материком, огромна. В прошлом году зафиксирован рекорд движения по Крымскому мосту – 36 тысяч 900 автомобилей в сутки», — сказал Дитрих.

В январе в информационном центре «Крымский мост» сообщили, что с начала открытия движения по мосту проехали 8,7 миллиона автомобилей, в том числе почти 950 тысяч грузовиков. Автомобильную часть моста ввели в эксплуатацию в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось осенью того же года. Кроме того, по Крымскому мосту уже прошли сто поездов.