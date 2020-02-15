МИД ФРГ призвал Киев придерживаться минских договоренностей

Глава МИД Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции заявил, что ФРГ поддерживает Украину на пути к прекращению конфликта в Донбассе, сообщает пресс-служба МИД Германии в Twitter.

«Мы поддерживаем Украину на ее пути к реформам и прекращению конфликта на востоке Украины. Чтобы прийти к политическому решению, Минские соглашения должны быть реализованы, и нормандский формат создает веру в это», – приводит спецслужба слова Мааса.

В рамках конференции Маас провел встречу с главой МИД Украины Вадимом Пристайко и призвал Украину следовать Минским договоренностям.

9 декабря лидеры России, Украины, Франции и Германии провели саммит в «нормандском формате», по итогам которого были достигнуты договоренности о закреплении «формулы Штайнмайера» в конституции Украины, продлении особого статуса Донбасса, о прекращении огня в регионе и разведении сил в трех новых пунктах на линии соприкосновения. Все стороны высказались в поддержку Минских договоренностей.