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 МИД ФРГ призвал Киев придерживаться минских договоренностей

МИД ФРГ призвал Киев придерживаться минских договоренностей
12:52   15 Февраля 2020
Весь мир

МИД ФРГ призвал Киев придерживаться минских договоренностей

МИД ФРГ призвал Киев придерживаться минских договоренностей

Глава МИД Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции заявил, что ФРГ поддерживает Украину на пути к прекращению конфликта в Донбассе, сообщает пресс-служба МИД Германии в Twitter.

«Мы поддерживаем Украину на ее пути к реформам и прекращению конфликта на востоке Украины. Чтобы прийти к политическому решению, Минские соглашения должны быть реализованы, и нормандский формат создает веру в это», – приводит спецслужба слова Мааса.

В рамках конференции Маас провел встречу с главой МИД Украины Вадимом Пристайко и призвал Украину следовать Минским договоренностям.

9 декабря лидеры России, Украины, Франции и Германии провели саммит в «нормандском формате», по итогам которого были достигнуты договоренности о закреплении «формулы Штайнмайера» в конституции Украины, продлении особого статуса Донбасса, о прекращении огня в регионе и разведении сил в трех новых пунктах на линии соприкосновения. Все стороны высказались в поддержку Минских договоренностей.

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Автор: Олег Королев
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