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Зеленский назвал дружескими отношения Украины с МВФ

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12:37   15 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Зеленский назвал дружескими отношения Украины с МВФ

Зеленский назвал дружескими отношения Украины с МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой на Мюнхенской конференции.

«Наша встреча с Кристалиной Георгиевой была, как всегда, конструктивной. Обсудили последние события и положительные достижения в нашей экономике, которые принесут пользу каждому украинцу. Наш диалог с МВФ содержательный, а отношения — дружеские», — предает слова Зеленского пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что это уже вторые переговоры главы государства с главой МВФ в этом году.

19 декабря МВФ одобрил кредит Украине на сумму 3,9 миллиарда долларов сроком на 14 месяцев. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал новый кредит от Международного Валютного Фонда маркером доверия к стране. Георгиева обратила внимание, что при поддержке МВФ Украина сможет возместить убытки налогоплательщиков из-за санкций банков.

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Автор: Алина Бранцевич
#мвф #зеленский

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