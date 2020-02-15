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12:23   15 Февраля 2020
Весь мир

Генсек НАТО надеется наладить отношения с РФ

Генсек НАТО надеется наладить отношения с РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции заявил, что альянс хочет лучших отношений с Россией, хотя и соперничает с ней.

«Мы конкурируем с более уверенной в себе Россией, которая хочет вернуться к миру со сферами влияния [в мировой политике]», — заявил он.

По словам генсека НАТО, санкциями Североатлантический альянс лишь отвечает на вмешательство России в демократические процессы стран-участниц союза, но вместе с тем, надеется на улучшение отношений с Россией.

«НАТО надеется на улучшение отношений с Россией, которая является нашим крупнейшим соседом, — заявил он. 

Ранее Столтенберг заявил, что необходимо применять новые меры контроля над вооружениями перед лицом новых ракетных систем России. По его словам, Североатлантический альянс не будут размещать ракеты на территории Европы, но будет обеспечивать безопасность. 

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #нато #столтенберг

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