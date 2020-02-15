IBU подтвердила дисквалификацию Устюгова и Слепцовой из-за допинга

IBU (Международный союз биатлонистов) подтвердил дисквалификацию российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светлану Слепцову на два года за нарушение антидопинговых правил.

Из-за дисквалификации Устюгова РФ лишилась первого места в медальном зачете Олимпиады в Сочи 2014 года. Кроме того, спортсмен лишается всех своих медалей, очков и призов. Уже известно о том, что Устюгов воспользуется своим правом апелляции и оспорит вынесенное решение. Обвинения Слепцовой были предъявлены еще в 2018 году. Имея в активе золото Олимпиады, чемпионата мира, а также этапах Кубка мира, спортсменка завершила карьеру после летнего чемпионата мира по биатлону 2017 года.

В общей сложности обвинения в нарушении антидопингового регламента в период с 2012 по 2015 год предъявили четырем российским биатлонистам. Помимо Устюгова и Слепцовой, IBU подозревает в употреблении допинга Александра Печенкина и Александра Чернышева.