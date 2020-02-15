Климатолог Семенов предсказал весну в Москве

Недавние морозы, пришедшие в столицу, скорее всего, станут последними для москвичей в этом году. Об этом замдиректора Института физики атмосферы им. А. Обухова РАН, климатолог Владимир Семенов рассказал «Царьграду».

«Думаю, зима уже закончилась. Морозов, я думаю, уже не будет», – сказал Семенов.

Климатолог объяснил пришедшую в Москву теплую погоду «североатлантическим колебанием», которое продлится, по его словам, до февраля. Хотя Семенов и не исключает прихода холодный дней, в марте, по его мнению, календарная весна победит арктические массы.

«Даже если будут вторжения холодных арктических масс, то высокое тёплое солнышко, ясная погода — и уже всё начинает таять», – уверен климатолог.

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