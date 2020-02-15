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Российские туристы с лайнера Westerdam сошли на берег в камбоджийском порту Сиануквиль

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 Более 25 тысяч медиков прибыло в китайскую провинцию Хубэй для борьбы с коронавирусом

Более 25 тысяч медиков прибыло в китайскую провинцию Хубэй для борьбы с коронавирусом
11:38   15 Февраля 2020
Россия

Ни одного больного коронавирусом в РФ сейчас нет

Ни одного больного коронавирусом в РФ сейчас нет

Ни одного больного или вновь заразившегося коронавирусом на территории РФ сейчас нет, заявили в Роспотребнадзоре.

С момента вспышки нового типа пневмонии, в России было зафиксировано два случая заражения коронавиросом. Оба заболевших были гражданами КНР. На сегодняшний день оба поправились и выписались из больницы.

5 февраля самолёты ВКС России эвакуировали 144 человека из провинции Хубэй на прохождение карантина в тюменском санатории. Ни у кого из прибывших не обнаружено признаков заболевания. 7 февраля, в санаторий Екатеринбурга доставили 60 граждан Китая, признаков заболевания ни у кого не выявили. 10 февраля противотуберкулезный диспансер в Челябинске принял семь прибывших из КНР граждан на двухнедельный карантин. По словам врачей, все прибывшие не проявляют признаков заболевания.

По данным Национальной комиссии по вопросам здравоохранения на 15 февраля, число заразившихся новым типом пневмонии превысило 63 тысячи человек, 1380 заразившихся скончались.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #роспотребнадзор #коронавирус

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