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11:28   15 Февраля 2020
Россия

Познер: США предпочли бы увидеть Россию гораздо более слабой

Познер: США предпочли бы увидеть Россию гораздо более слабой

Журналист Владимир Познер считает, что договорённость бывшего тогда президентом СССР Михаила Горбачева с НАТО о нерасширении альянса на восток была просчетом, и Россия могла тогда просить «очень много».

«Мы могли тогда за это просить очень много», — уверен журналист.

По мнению Познера, спустя много лет после этих договоренностей стало ясно, что российская сторона сильно просчиталась, ведь Североатлантический альянс продолжил расширяться в Восточную Европу. Журналист отметил, что альянс принял несколько восточноевропейских государств.

«Хотя была договорённость, что они не двинутся ни на дюйм на восток. "Это мы обещаем. За это вы позволяете Германии воссоединиться, убираете Берлинскую стену"», – цитирует журналиста «Царьград».

По мнению Познера, из-за нарушения альянсом договоренностей возникло недоверие между Россией и Западом. Кроме того, Познер указал и на антирусские настроения, которые сегодня сильны в США.

«Сейчас в Америке очень сильны антирусские настроения. И они не хотят делать никаких шагов, чтобы это изменить. На самом деле США предпочли бы увидеть Россию страной зависимой, гораздо более слабой», – заключил он.

У Познера есть гражданство трех стран – России, США и Франции. Телеведущий прославился благодаря телемостам СССР с США, первый из которых Познер провел в 1986 году. В 1991-1997 годах телеведущий жил в Соединенных Штатах, где работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.

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Автор: Алина Бранцевич
#сша #нато #горбачев #ссср #познер

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