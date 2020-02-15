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10:48   15 Февраля 2020
Россия

Мишустин поручил премьерам проработать снижение выплат по ипотеке

Мишустин поручил премьерам проработать снижение выплат по ипотеке

Премьер РФ Михаил Мишустин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Марату Хуснуллину с участием ЦБ к 16 марта 2020 года представить предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.

«Первому заместителю председателя правительства Российской Федерации А. Р. Белоусову, заместителю председателя правительства Российской Федерации М. Ш. Хуснуллину с участием председателя Центрального банка Российской Федерации Э. С. Набиуллиной до 16 марта 2020 года представить председателю правительства Российской Федерации М. В. Мишустину предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам, в том числе по созданию условий рефинансирования ранее выданных ипотечных кредитов в упрощенном порядке», — говорится в тексте поручений.

Зампредседателя правительства Дмитрию Чернышенко предстоит обеспечить информирование граждан о льготных программах ипотечного жилищного кредитования, реализуемых государством. В тот же срок минстрой совместно с Минэкономразвития и Росреестром должен представить предложения по вовлечению неэффективно используемых земельных участков в сферу жилищного строительства.

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Автор: Алина Бранцевич
#набиуллина #ипотека #хуснуллин #белоусов #цб #мишустин

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