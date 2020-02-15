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10:33   15 Февраля 2020
Россия

Пушков ответил МИД Британии, отреагировавшему на слова Путина о «маме и папе»

Пушков ответил МИД Британии, отреагировавшему на слова Путина о «маме и папе»

Сенатор Алексей Пушков указал на неуместный пафос заявления МИД Великобритании, который прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о приверженности России к традиционным терминам «мама и папа».

«МИД Британии счёл нужным сделать заявление в ответ на слова Путина о приверженности традиционным терминам "мама и папа". Не вполне понятен пафос заявления: хотят иметь "родителей один и два" и детей без пола — их дело, мы им ничего не навязываем. Но и чуждых нам понятий не примем», – написал Пушков у себя в  Twitter.

Ранее представитель Форин-офиса заявил РИА Новости, что Лондон придерживается борьбы с дискриминацией сексуальных меньшинств,а возможность однополым парам заключать браки является гордостью Великобритании.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ пообещал, что пока он будет во главе государства, в России не будет «родителей один и два» и что идея защищать традиционные семейные ценности является правильной сама по себе.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#путин #пушков #конституция

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