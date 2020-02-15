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Президент Литвы рассказал о помощи войск США для сдерживания России

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10:19   15 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Президент Литвы рассказал о помощи войск США для сдерживания России

Президент Литвы рассказал о помощи войск США для сдерживания России

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал войска США в Прибалтике «сильным сдерживающим фактором» для России. Без них его страна не смогла бы «сдерживать российскую угрозу». Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

«Важно, чтобы силы НАТО в Литве были максимально подготовлены, постоянно обучались, участвовали в учениях совместно с Вооруженными силами Литвы и получали быстрое усиление в случае необходимости», – заявил Науседа.

Президент Литвы отметил, что не представляет эффективного сдерживания «без участия США». В последнее время страны Прибалтики и Польша все чаще заявляют о некой угрозе со стороны России и обращаются с просьбами о помощи к НАТО. На фоне этих «угроз» они размещают на территории своих стран военные контингенты альянса и получают оружие.

При этом российский МИД не раз заявлял, что не планирует никаких агрессивных действий. Кроме того, напротив, отмечается наращивание контингентов НАТО на границе с Россией. Ранее сенатор Олег Морозов назвал прибалтийские страны «политическим форпостом США в части русофобии, нагнетания истерии страха перед Москвой и территориальных претензий к ней».

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #нато #литва #прибалтика #науседа

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