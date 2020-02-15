Российские туристы с лайнера Westerdam сошли на берег в камбоджийском порту Сиануквиль

Семь туристов из РФ с круизного лайнера Westerdam в субботу сошли на берег с борта стоящего в камбоджийском порту Сиануквиль судна, чтобы отправиться на родину, рассказали ТАСС в посольстве России в Камбодже.

По сведениям дипломатов, сначала утром 15 февраля Westerdam покинули три путешественницы из Санкт-Петербурга. Женщины прибыли в Пномпень, чтобы вечером сесть на самолет до Бангкока, а оттуда вылететь в Петербург. Семья москвичей из четырех человек после дня пребывания в Пномпене также отправится в Россию через Бангкок.

Уточняется, что оператор судна Holland America Line отправит туристов на родину за свой счет.

Напомним, круизный лайнер Westerdam с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту вышел из Гонконга 1 февраля, чтобы зайти в несколько портов Японии. Однако этого не произошло, потому что японские власти ввиду возможного наличия на борту зараженных коронавирусом запретили причаливать к своим берегам, а следом за Японией так же поступили Филиппины, Тайвань и Таиланд. В результате корабль больше недели не мог зайти в азиатские порты, пока в четверг власти Камбоджи наконец не дали разрешение причалить к берегу в порту Сиануквиль.