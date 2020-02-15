Более 25 тысяч медиков прибыло в китайскую провинцию Хубэй для борьбы с коронавирусом

Борьба с коронавирусом в провинции Хубэй в центральном Китае перешла к решающему этапу, остальные регионы страны отправили на помощь более 25,6 тысячи медиков, рассказал в субботу на пресс-конференции замглавы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ван Хэшэн.

«Благодаря непрерывным усилиям и решительным мерам нам удалось с большой эффективностью снизить пик заболевания, ослабить распространение вируса», — заявил чиновник.

Он уточнил, что сейчас в городе Ухане, эпицентре заболевания, работают порядка 80 всех врачей, призванных из других частей страны.

Напомним, по последним данным, количество погибших из-за заражения коронавирусом в Китае достигло 1523 человек. При этом более 8 тысяч заболевших излечились.