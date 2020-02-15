Российские дипломаты прокомментировали дело о преступлении нацистов в Ейске

Нацистские преступники, оставшиеся безнаказанными, должны понести ответственность за свои поступки независимо от обстоятельств, сообщил РИА Новости представитель российского посольства в Канаде.

Ранее СК РФ затребовал у Канады материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который в годы войны был переводчиком зондеркоманды СС, виновной в массовом убийстве детдомовцев в Ейске в 1942 году.

«Позиция России хорошо известна: нацистские военные преступники и нацистские коллаборационисты, включая тех, кто нашел убежище в Канаде, чтобы избежать правосудия, должны быть наказаны вне зависимости от возраста за зверства, которые они совершили и к которым были причастны», — напомнил представитель дипмиссии.

Он добавил, что, как известно, преступления нацистов не имеют срока давности.

Следственный комитет обратился к Оттаве после того, как РИА Новости прошедшей осенью обнародовало архивные документы о казни эсэсовцами 214 детдомовцев в Ейске в 1942 году. Оберлендер уверяет, что не принимал участия в преступлениях против мирных граждан.