Куба планирует выплатить более 30 миллионов евро внешнего долга

Кубинское правительство собирается выплатить более 30 миллионов евро внешнего долга к концу мая, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на письмо вице-председателя Совета министров Кубы Рикардо Кабрисаса.

Имеются в виду долги Гаваны перед Великобританией, Францией, Японией, Испанией, Бельгией и Австрией. По данным дипломатического источника агентства, платежи были просрочены в 2019 году.

Кабрисас сообщает в письме председателю Парижского клуба кредиторов Одиль Рено-Бассо о намерении властей погасить просроченную задолженность к 31 мая, назвав этот день самой ранней «реалистичной» датой.