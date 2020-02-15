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5:46   15 Февраля 2020
Весь мир

Куба планирует выплатить более 30 миллионов евро внешнего долга

Куба планирует выплатить более 30 миллионов евро внешнего долга

Кубинское правительство собирается выплатить более 30 миллионов евро внешнего долга к концу мая, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на письмо вице-председателя Совета министров Кубы Рикардо Кабрисаса.

Имеются в виду долги Гаваны перед Великобританией, Францией, Японией, Испанией, Бельгией и Австрией. По данным дипломатического источника агентства, платежи были просрочены в 2019 году.

Кабрисас сообщает в письме председателю Парижского клуба кредиторов Одиль Рено-Бассо о намерении властей погасить просроченную задолженность к 31 мая, назвав этот день самой ранней «реалистичной» датой.

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Автор: Мария Милкевич
#долг #куба

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