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 Глава МИД КНР призвал США соблюдать условия торговой сделки на фоне вспышки коронавируса

Глава МИД КНР призвал США соблюдать условия торговой сделки на фоне вспышки коронавируса
4:56   15 Февраля 2020
Весь мир

Глава МИД КНР призвал США соблюдать условия торговой сделки на фоне вспышки коронавируса

Глава МИД КНР призвал США соблюдать условия торговой сделки на фоне вспышки коронавируса

Глава МИД КНР Ван И заявил в интервью агентству Reuters в Берлине, что США обязаны соблюдать договоренности по первому этапу торговой сделки на фоне эпидемии коронавируса, сообщили в субботу в ведомстве.

«Надеюсь, Вашингтон проявит уважение к позиции Всемирной организации здравоохранения, будет следовать ее рекомендациям, не станет вводить ненужные ограничения на поездки в Китай и торговлю с нашей страной», — сказал он.

Ван И подчеркнул, что коронавирус временно оказал на развитие экономики КНР негативное воздействие, но когда он перестанет распространяться и потребительский спрос восстановится, все вернется на прежний уровень, а масштабы китайского рынка будут и дальше расширяться.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что реализация первого этапа торговой сделки с Китаем замедлилась на фоне эпидемии коронавируса.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #китай #торговая сделка #коронавирус

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