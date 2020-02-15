Глава МИД КНР призвал США соблюдать условия торговой сделки на фоне вспышки коронавируса

Глава МИД КНР Ван И заявил в интервью агентству Reuters в Берлине, что США обязаны соблюдать договоренности по первому этапу торговой сделки на фоне эпидемии коронавируса, сообщили в субботу в ведомстве.

«Надеюсь, Вашингтон проявит уважение к позиции Всемирной организации здравоохранения, будет следовать ее рекомендациям, не станет вводить ненужные ограничения на поездки в Китай и торговлю с нашей страной», — сказал он.

Ван И подчеркнул, что коронавирус временно оказал на развитие экономики КНР негативное воздействие, но когда он перестанет распространяться и потребительский спрос восстановится, все вернется на прежний уровень, а масштабы китайского рынка будут и дальше расширяться.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что реализация первого этапа торговой сделки с Китаем замедлилась на фоне эпидемии коронавируса.