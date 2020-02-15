Мексика получит российские вертолеты «Ансат» для службы воздушной скорой помощи

Мексика получит 27 российских вертолетов «Ансат» для использования в проекте воздушной скорой помощи, рассказал РИА Новости гендиректор сервисного центра и дистрибутора вертолетов «Ансат» в Мексике Craft Avia Center Хосе де Висенте.

«В течение пяти лет мы планируем поставить 27 вертолётов «Ансат» для национального проекта воздушной скорой помощи, которые будут базироваться на трёх базах: в Халиско (центр страны), в Соноре (север) и Чиапасе (юг)», — уточнил он.

Бизнесмен добавил, что сертификация модели «Ансат» в Мексике должна пройти в этом году, и первый вертолет уже в апреле прибудет в страну.

Вертолеты «Ансат» производятся на Казанском вертолетном заводе. Кабина сконструирована таким образом, что за час машину можно трансформировать в грузовой, пассажирский или медицинский вариант.