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 Мексика получит российские вертолеты «Ансат» для службы воздушной скорой помощи

Мексика получит российские вертолеты «Ансат» для службы воздушной скорой помощи
4:20   15 Февраля 2020
Весь мир

Мексика получит российские вертолеты «Ансат» для службы воздушной скорой помощи

Мексика получит российские вертолеты «Ансат» для службы воздушной скорой помощи

Мексика получит 27 российских вертолетов «Ансат» для использования в проекте воздушной скорой помощи, рассказал РИА Новости гендиректор сервисного центра и дистрибутора вертолетов «Ансат» в Мексике Craft Avia Center Хосе де Висенте.

«В течение пяти лет мы планируем поставить 27 вертолётов «Ансат» для национального проекта воздушной скорой помощи, которые будут базироваться на трёх базах: в Халиско (центр страны), в Соноре (север) и Чиапасе (юг)», — уточнил он.

Бизнесмен добавил, что сертификация модели «Ансат» в Мексике должна пройти в этом году, и первый вертолет уже в апреле прибудет в страну.

Вертолеты «Ансат» производятся на Казанском вертолетном заводе. Кабина сконструирована таким образом, что за час машину можно трансформировать в грузовой, пассажирский или медицинский вариант.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #мексика #ансат

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