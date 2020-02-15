Польский активист рассказал о борьбе с властями за восстановление могил советских солдат

Польский общественный активист и военный запаса Ярослав Томчак рассказал на международной конференции «Ялта 1945: уроки истории», как много лет борется с властями за восстановление военного кладбища в Старгарде, где похоронены советские военнопленные.

«В моем городе есть Международное военное кладбище, где, по первоначальным сведениям, похоронены 5 тысяч солдат. На основе базы данных «Мемориал» я обнаружил, что их не 5 тысяч, а 6,4 тысячи. В реестре кладбища указано семь героев Советского Союза. Мне удалось установить, что их 17», — сообщил он.

Активист сотрудничал с Министерством обороны РФ и смог добиться начала реставрации могил в этом году. «Борьба» началась шесть лет назад, когда он обнаружил затерянное военное кладбище, но власти ничего о нем не знали и не хотели знать. Томчак считает, что причина заключалась в политическом контексте.

Через два года удалось найти средства на проведение поисковых работ и были найдены первые человеческие останки. Было доказано, что кладбище существует, но до присуждения ему статуса военного прошло еще два года.

Томчак объяснил, что на кладбище необходимо провести полную эксгумацию, идентификацию, восстановление и установку памятников. Но это сделать было невозможно из-за отсутствия денег на уборку мусора и постройку забора. По словам активиста, власти создают искусственные проблемы, а солдаты тем временем продолжают лежать в кустах и мусоре.

Он подчеркнул, что восстановить память о военных, вернуть им имена, честь и похоронить — это долг перед ними.