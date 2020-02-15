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2:04   15 Февраля 2020
Весь мир

Министр экономики Аргентины встретился с делегацией МВФ

Министр экономики Аргентины встретился с делегацией МВФ

Министр экономики Аргентины, которая имеет проблемы с выплатой долга, встретился с делегацией МВФ, прибывшей в Буэнос-Айрес для анализа экономической ситуации в стране, сообщается в заявлении ведомства.

«Министр экономики Мартин Гусман встретился во второй половине дня с делегацией МВФ», — уточняется в сообщении министерства.

Встреча прошла конструктивно и стала одной из серии консультаций по урегулированию ситуации с долгом.

Представители международной организации пробудут в Аргентине до 19 февраля.

Кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов по схеме stand-by был одобрен летом 2018 года, а осенью был увеличен до 56,3 миллиарда долларов.

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Автор: Мария Милкевич
#мвф #аргентина

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