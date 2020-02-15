Турция отправила в Ливию по морю 5 тысяч тонн оружия

Федеральное агентство новостей проанализировало логистические данные сервиса marinetraffic.com о передвижении всех кораблей, прибывающих в морские порты Ливии с начала декабря 2019 года, и выяснило, какие суда перевозили туда турецкое оружие.

Оказалось, что наибольшее число рейсов (14) осуществили четыре грузовых судна: Medcon Rize (4 рейса в Ливию под флагом Панамы), Matilda A (4 рейса под флагом Турции), Medcon Sinop (3 рейса под флагом Панамы) и Kosovak (3 рейса под флагом Турции). Эти корабли специально выключали транспондеры, чтобы было невозможно отследить их прибытие в порты назначения. Всего Анкара использовала несколько десятков судов для контрабанды оружия, боеприпасов и военной техники в Ливию.

Один из кораблей, трижды в январе 2020 года незаконно перевозивший в Ливию турецкие вооружения, был задержан 6 февраля в Италии по подозрению в контрабанде оружия.

ФАН стало известно, что только с начала 2020 года из Турции по морю прибыло в Ливию порядка 5 тысяч тонн стрелкового вооружения, различных типов боеприпасов и военной техники, а именно: 25 единиц 155-мм самоходных артиллерийских установок Firtina, 44 БМП ACV-15, около 50 бронеавтомобилей ARMA, 20 единиц 130-мм гаубиц M-46, десять 300-мм РСЗО T-300 Kasirga и до 20 ударных беспилотников Bayraktar TB2.