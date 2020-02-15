ФАН отследил воздушные маршруты турецких оружейных поставок в Ливию

Турция использует для военной помощи ПНС Ливии не только гражданские самолеты, но и военно-транспортные суда, их данные нашли журналисты Федерального агентства новостей.

Например, с 5 декабря 2019 года по 29 января 2020 года в Мисурате семь раз приземлялся грузовой самолет Boeing 747–412 с бортовым номером ER-BBJ молдавской авиакомпании Aerotranscargo и пять раз - еще один Boeing 747-412 с бортовым номером ER-JAI той же авиакомпании. Столько же раз в Ливию летал транспортный Airbus A300C4-203 с номером ER-ABE ливийского авиаперевозчика Global aviation and Service Group.

Все эти самолеты поставляли турецкое вооружение для боевиков Сарраджа в обход оружейного эмбарго ООН от 2011 года.

На этой фотографии снят грузовой самолет молдавской компании Boeing 747-412 (номер ER-JAI) в аэропорту Стамбула. В конце ноября 2019 года на борт загрузили военную технику и отправили в Мисурату.