Группа ветеранов из США отпразднует День Победы в России

Группа американских ветеранов Второй мировой войны, состоящая из 12 человек, приедет в Россию в мае 2020 года и примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Дня Победы.

Об этом в пятницу вечером сообщает ТАСС, приводя заявление Тимоти Дэвиса – президента неправительственного фонда The Greatest Generations Foundation. Который является организатором поездки.

«Планируется, что мы будем находиться в России со 2 мая по 13 мая», — сообщил Дэвис российским журналистам.

По его словам, младшему из входящих в группу американских ветеранов Второй мировой войны 96 лет, а старшему – 103 года. Все они являются участниками боевых действий на Западном фронте. Подобную поездку фонд организовывает первый раз.

Американские ветераны побывают в Санкт-Петербурге, в Волгограде и в Москве. В каждом из этих российских городов они встретятся с местными ветеранами Великой Отечественной войны.

«Ветераны также посетят несколько школ, чтобы рассказать о том, что пережили во время войны, о тех жертвах, которые принесли многие, о том, как важна память», — добавил Дэвис.

По его словам, он считает необходимым привлекать внимание к событиям, происходившим на Восточном фронте.