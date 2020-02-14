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23:56   14 Февраля 2020
Весь мир

Группа ветеранов из США отпразднует День Победы в России

Группа ветеранов из США отпразднует День Победы в России

Группа американских ветеранов Второй мировой войны, состоящая из 12 человек, приедет в Россию в мае 2020 года и примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Дня Победы.

Об этом в пятницу вечером сообщает ТАСС, приводя заявление Тимоти Дэвиса – президента неправительственного фонда The Greatest Generations Foundation. Который является организатором поездки.

«Планируется, что мы будем находиться в России со 2 мая по 13 мая», — сообщил Дэвис российским журналистам.

По его словам, младшему из входящих в группу американских ветеранов Второй мировой войны 96 лет, а старшему – 103 года. Все они являются участниками боевых действий на Западном фронте. Подобную поездку фонд организовывает первый раз.

Группа ветеранов из США отпразднует День Победы в России

Американские ветераны побывают в Санкт-Петербурге, в Волгограде и в Москве. В каждом из этих российских городов они встретятся с местными ветеранами Великой Отечественной войны.

«Ветераны также посетят несколько школ, чтобы рассказать о том, что пережили во время войны, о тех жертвах, которые принесли многие, о том, как важна память», — добавил Дэвис.

По его словам, он считает необходимым привлекать внимание к событиям, происходившим на Восточном фронте.

«Если бы не герои советской Красной армии, союзники на Западном фронте не победили бы немцев», — подчеркнул глава американского фонда, который занимается организацией поездок ветеранов из США по местам боев.

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Автор: Александр Люблинский
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