Киев отверг предложенные в Мюнхене «12 шагов» по украинскому урегулированию

Представленный на Мюнхенской конференции по безопасности документ «12 шагов к усилению безопасности Украины и евроатлантического региона» является неофициальным и Киев не согласен с изложенными в нем тезисами.

Об этом в пятницу вечером в комментарии порталу Ukrinform заявила официальный представитель украинского Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко.

«Это частная инициатива группы политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и ситуации в сфере безопасности на Украине», — подчеркнула пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

При этом она добавила, что руководство проходящей в Мюнхене конференции по безопасности также не признало данный план и позже он был удален с официального сайта мероприятия.

Ранее в пятницу на сайте Мюнхенской конференции по безопасности был опубликован документ, озаглавленный «12 шагов для большей безопасности Украины и евроатлантического региона», авторами которого были указаны десятки экспертов из нескольких стран мира.

Как сообщает украинский новостной портал Strana.ua, в документе предлагалось восстановить сотрудничество европейских стран с РФ в некоторых областях, возобновить работу СЦКК в Донбассе, поднять вопрос о прекращении боевых действий в «нормандском формате», создать дорожную карту по снятию санкций, увеличить количество пунктов пропуска в Донбассе и расширить свободу передвижения групп ОБСЕ, привлечь Евросоюз и Россию к восстановлению инфраструктуры в Донбассе, а также запустить на Украине новый национальный диалог по проблемам идентичности. Спустя некоторое время, как отмечается, документ был удален с сайта конференции.