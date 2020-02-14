Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ГСС обратится в прокуратуру из-за публикации видео с «проваленными испытаниями» SSJ100

ГСС обратится в прокуратуру из-за публикации видео с «проваленными испытаниями» SSJ100

 Останки двух бойцов Красной армии нашли на раскопках в Севастополе

Останки двух бойцов Красной армии нашли на раскопках в Севастополе
Киев отверг предложенные в Мюнхене «12 шагов» по украинскому урегулированию

Киев отверг предложенные в Мюнхене «12 шагов» по украинскому урегулированию

 Малофеев заявил, что Зеленский не мыслит как президент и не может управлять страной

Малофеев заявил, что Зеленский не мыслит как президент и не может управлять страной
Группа ветеранов из США отпразднует День Победы в России

Группа ветеранов из США отпразднует День Победы в России

 Турция ежедневно отправляет в Ливию самолеты с боевиками, жаждущими наживы

Турция ежедневно отправляет в Ливию самолеты с боевиками, жаждущими наживы
ГСС обратится в прокуратуру из-за публикации видео с «проваленными испытаниями» SSJ100

ГСС обратится в прокуратуру из-за публикации видео с «проваленными испытаниями» SSJ100

 Останки двух бойцов Красной армии нашли на раскопках в Севастополе

Останки двух бойцов Красной армии нашли на раскопках в Севастополе
Киев отверг предложенные в Мюнхене «12 шагов» по украинскому урегулированию

Киев отверг предложенные в Мюнхене «12 шагов» по украинскому урегулированию

 Малофеев заявил, что Зеленский не мыслит как президент и не может управлять страной

Малофеев заявил, что Зеленский не мыслит как президент и не может управлять страной
Группа ветеранов из США отпразднует День Победы в России

Группа ветеранов из США отпразднует День Победы в России

 Турция ежедневно отправляет в Ливию самолеты с боевиками, жаждущими наживы

Турция ежедневно отправляет в Ливию самолеты с боевиками, жаждущими наживы
23:46   14 Февраля 2020
Весь мир

Турция ежедневно отправляет в Ливию самолеты с боевиками, жаждущими наживы

Турция ежедневно отправляет в Ливию самолеты с боевиками, жаждущими наживы

Турция продолжает снабжать ПНС Ливии сирийскими наемниками, завербованными в Идлибе — ежедневно в аэропортах Триполи и Мисураты приземляется от 3 до 8 пассажирских самолетов с террористами для вступления в банду Файеза Сарраджа, пишет Федеральное агентство новостей.

Все самолеты, перевозившие боевиков между Турцией и Ливией с декабря 2019 года по 13 февраля 2020 года, по данным наблюдения за передвижением авиарейсов, принадлежат трем ливийским авиакомпаниям: Libyan Airways, Afriqiah Airways, Buraq air.

Журналисты ФАН также провели мониторинг арабских соцсетей и получили четкую картину того, как Анкара поставляет ПНС сирийских наемников.

ФАН отследило огромные масштабы поставок оружия, техники и боевиков Турцией в Ливию

Фотографии из соцсетей демонстрируют хорошее настроение сирийских наемников, что неудивительно, ведь турецкие вербовщики пообещали им примерно 2000 долларов США ежедневно.ФАН отследило огромные масштабы поставок оружия, техники и боевиков Турцией в Ливию

Всего было зафиксировано 172 таких перелета в Ливию, следовательно, с конца декабря 2019 года туда прибыло значительное количество боевиков. По данным различных источников, только за этот год их число составило порядка 7,5 тысяч, а также 3 тысячи турецких военнослужащих и почти 2 тысячи наемников ЧВК SADAT.

Присутствие этих людей в Ливии во время перемирия крайне опасно и препятствует мирному урегулированию.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#турция #боевики #ливия #пнс ливии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...