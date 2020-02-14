Турция продолжает снабжать ПНС Ливии сирийскими наемниками, завербованными в Идлибе — ежедневно в аэропортах Триполи и Мисураты приземляется от 3 до 8 пассажирских самолетов с террористами для вступления в банду Файеза Сарраджа, пишет Федеральное агентство новостей.

Все самолеты, перевозившие боевиков между Турцией и Ливией с декабря 2019 года по 13 февраля 2020 года, по данным наблюдения за передвижением авиарейсов, принадлежат трем ливийским авиакомпаниям: Libyan Airways, Afriqiah Airways, Buraq air.

Журналисты ФАН также провели мониторинг арабских соцсетей и получили четкую картину того, как Анкара поставляет ПНС сирийских наемников.

Фотографии из соцсетей демонстрируют хорошее настроение сирийских наемников, что неудивительно, ведь турецкие вербовщики пообещали им примерно 2000 долларов США ежедневно.

Всего было зафиксировано 172 таких перелета в Ливию, следовательно, с конца декабря 2019 года туда прибыло значительное количество боевиков. По данным различных источников, только за этот год их число составило порядка 7,5 тысяч, а также 3 тысячи турецких военнослужащих и почти 2 тысячи наемников ЧВК SADAT.

Присутствие этих людей в Ливии во время перемирия крайне опасно и препятствует мирному урегулированию.