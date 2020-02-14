Трюдо заявил, что Канада будет приветствовать переговоры между Израилем и Палестиной

Урегулировать палестино-израильский конфликт можно только путем прямых двусторонних переговоров. Такое мнение на полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу высказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

По его словам, единственной возможностью урегулировать конфликт между Израилем и Палестиной – это провести двусторонние переговоры, и Канада готова поддержать любые шаги в этом направлении.

Напомним, 28 января 2020 года президент США Дональд Трамп озвучил разработанную Вашингтоном «сделку века», направленную на урегулирование палестино-израильского конфликта, которую немедленно поддержал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Однако палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что народ Палестины никогда не примет эту сделку, а отправит ее в «мусорную корзину истории». При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал мнение, что предложенная США «сделка века» это попытка узаконить аннексию Израилем палестинских территорий.