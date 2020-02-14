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Трюдо заявил, что Канада будет приветствовать переговоры между Израилем и Палестиной

Трюдо заявил, что Канада будет приветствовать переговоры между Израилем и Палестиной

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22:37   14 Февраля 2020
Весь мир

Трюдо заявил, что Канада будет приветствовать переговоры между Израилем и Палестиной

Трюдо заявил, что Канада будет приветствовать переговоры между Израилем и Палестиной

Урегулировать палестино-израильский конфликт можно только путем прямых двусторонних переговоров. Такое мнение на полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу высказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

По его словам, единственной возможностью урегулировать конфликт между Израилем и Палестиной – это провести двусторонние переговоры, и Канада готова поддержать любые шаги в этом направлении.

Напомним, 28 января 2020 года президент США Дональд Трамп озвучил разработанную Вашингтоном «сделку века», направленную на урегулирование палестино-израильского конфликта, которую немедленно поддержал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Однако палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что народ Палестины никогда не примет эту сделку, а отправит ее в «мусорную корзину истории». При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал мнение, что предложенная США «сделка века» это попытка узаконить аннексию Израилем палестинских территорий.

Трюдо заявил, что Канада будет приветствовать переговоры между Израилем и Палестиной

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Автор: Александр Люблинский
#политика #канада #палестина #израиль #весь мир #урегулирование #трюдо #сделка века

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