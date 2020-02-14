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22:29   14 Февраля 2020
Россия

ГСС обратится в прокуратуру из-за публикации видео с «проваленными испытаниями» SSJ100

ГСС обратится в прокуратуру из-за публикации видео с «проваленными испытаниями» SSJ100

Компания «Гражданские самолеты Сухого» попросит правоохранительные органы и прокуратуру разобраться в ситуации с публикацией видео бывшего инженера ОКБ им. Сухого Вадима Лукашевича с «провалом испытаний» по эвакуации пассажиров.

Лукашевич опубликовал в Facebook видео, на котором некорректно выпускаются аварийные надувные трапы при открытии двери SSJ-100.

В компании намерены при помощи правоохранителей установить источник видео, обстоятельства съемки и ее распространения.

«Необходимо разобраться, на каком основании неустановленные лица на борту самолета спровоцировали выброс надувного трапа и почему устройство сработало некорректно», — уточняется в сообщении ГСС.

Сам Лукашевич утверждает, что опубликовал кадры с контрольной проверки выпуска аварийных надувных трапов 4 и 7 февраля в «Аэрофлоте». По его словам, "два трапа вышли в перевернутом виде, один вообще порвался, вышел только один", что демонстрирует несоответствие самолета нормам летной годности и выданному сертификату в части обеспечения эвакуации людей.

Представители компании «Гражданские самолеты Сухого» подчеркнули, что «на видео абсолютно точно зафиксированы не испытания, которые регулярно проводит производитель».

Они не понимают, когда, кем и где снято это видео, и на данный момент отказываются комментировать ситуацию.

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Автор: Мария Милкевич
#ssj-100

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