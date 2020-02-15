Журналист-патриот призвал создать «орган нравственной цензуры» для антироссийских СМИ

Антироссийское издание Lenta.ru опубликовало статью с искаженными фактами об авиационных полках РФ. Главный редактор информационного агентства «Русская Народная Линия» Анатолий Степанов направил заявление в ФСБ с просьбой проверить содержание статьи.

По информации ФАН, автор русофобской статьи безосновательно утверждает, что 80 процентов российской авиационной техники не пригодны к использованию из-за старости, а на покупку новой у современной России нет средств. В статье есть необходимые ссылки, но акценты расставлены так, что проблемы, с которыми сталкивается Министерство обороны, преподносятся как пороки всех отраслей России. Степанов считает эту статью наглядным примером информационной войны.

«Это и есть лукавство, это и есть двойные стандарты, которые делают этот материал информационным оружием против России, против Министерства обороны», – считает Степанов.

По его мнению, необходимо создать некий орган нравственной цензуры, который бы контролировал и давал оценку подобным публикациям. Журналисты должны чувствовать ответственность за недостоверное и недобросовестное предоставление информации, которая развязывает информационную войну против России, уверен Степанов.

«Нужен какой-то орган, который бы контролировал эту деятельность, давал оценку. У нас есть Союз журналистов, у нас есть корпоративные организации, которые созданы скорее для того, чтобы защищать интересы журналистов. Их, конечно, тоже защищать нужно, потому что порой они сталкиваются с хамским поведением со стороны чиновников, как мы недавно наблюдали на примере главы республики [Чувашии Михаила Игнатьева], который был отправлен президентом в отставку за «утрату доверия». И примеров таких много», — добавил Степанов.

По мнению главреда «Русской Народной Линии», такие публикации направлены на то, чтобы расшатать доверие россиян к Министерству обороны и органам безопасности России в целом и такие действия недобросовестных журналистов нужно пресекать.