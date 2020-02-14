Мадуро заявил, что Гуайдо скоро окажется в тюрьме

Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что лидер местной оппозиции Хуан Гуаидо совершил против своей страны множество преступлений, за которые в скором времени отправится в тюрьму.

Об этом Мадуро заявил в пятницу, выступая в Каракасе на пресс-конференции.

«В тот день, когда судьи республики выдадут ордер на задержание Хуана Гуайдо за все преступления, которые он совершил, в этот день он попадает в тюрьму. Этот день еще не наступил, но он придет», — подчеркнул он.

Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась чуть более года назад, после того, как 123 января 2019 года Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. За два дня до этого Верховный суд Венесуэлы аннулировал назначение Гуаидо спикером парламента. США поспешили признать самоназначенного главу государства, к ним присоединилось большинство стран Евросоюза, страны, входящие в Группу Лимы (кроме Мексики) и Организация американских государств. Мадуро заявил, что в стране произошла попытка государственного переворота и разорвал дипломатические отношения между Венесуэлой и США. Позицию легитимного президента Венесуэлы поддержали Россия, Турция, Китай, Белоруссия, Сирия, Иран, Куба и Никарагуа.