Помощник госсекретаря США заявил о заинтересованности Вашингтона в СНВ-3

Москва и Вашингтон демонстрируют интерес к Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3), стороны по-прежнему дискутируют по этому поводу, сказал в пятницу на телефонном брифинге помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

«Дискуссии продолжаются. Не хочу забегать вперед, но интерес, конечно, есть», — заявил он.

Однако на этом Купер закончил обсуждение данной темы, не уточнив, на какой стадии находимся.

Напомним, российская и американская сторона заключили договор о СНВ в 2010 году. Он предусматривает двухстороннее сокращение наступательных вооружений таким образом, чтобы за семь лет действия договора их общее число оставалось в пределах 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор будет действовать до 5 февраля 2021 года, если прежде не будет заменен последующим соглашением. Также его можно продлить максимум на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Россия призвала США решить вопрос о возможности продления договора без задержек. По мнению российской стороны, это золотой стандарт в области разоружения.

Президент США Дональд Трамп 4 ноября заявил ТАСС, что американцы хотели бы заключить с РФ, Китаем и, вероятно, еще рядом стран новое соглашение по контролю над вооружениями, не ответив при этом на вопрос, желали бы США продлить ДСНВ.

Ранее российский лидер Владимир Путин выразил мнение в интервью газете «Файнэншл таймс», что без этого договора в мире не останется никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений.