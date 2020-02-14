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21:18   14 Февраля 2020
Весь мир

Хафтар заверил, что ЛНА не отступит перед сирийскими и турецкими наемниками

Хафтар заверил, что ЛНА не отступит перед сирийскими и турецкими наемниками

Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар в ходе митинга «Стоп террор» на площади Киш в Бенгази заверил жителей Ливии в том, что армия не отступит, пока не освободит Триполи.

«Мы заверяем вас, что мы не остановимся, даже если предатели будут призывать всех наемников мира <… > армия не пойдет на компромисс и не будет пренебрегать тем, ради чего жертвуют наши дети, и мы не отступим от наших принципов», – сказал он.

Хафтар подчеркнул, что мир в регионе возможен только в случае полного разоружения и изгнания из Ливии вооруженных бандформирований. Несмотря на провокации сторонников так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа, армия Хафтара продолжает поддерживать режим прекращения огня, введенный по инициативе России 12 января.

В то же время, игнорируя эмбарго ООН, Турция продолжает поставлять террористам ПНС оружие и перебрасывает в Ливию наемников из сирийского Идлиба и турецких военнослужащих из ЧВК «SADAT». По разным оценкам на территории Триполи сейчас находится не менее 10 тысяч сирийских джихадистов, которые занимаются грабежами, мародерством, издеваются над местным мирным населением и похищают людей ради выкупа.

14 февраля на площади Киш в Бенгази состоялся митинг, в котором больше 200 тысяч ливийцев выступили против турецкого вторжения в страну. Жители Ливии не видят официальной власти в «правительстве» Сарраджа и осуждают Турцию за сотрудничество с террористами. Протестующие сожгли на площади ростовые куклы Сарраджа и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, уничтожили три надувных танка, раскрашенных в цвета Турции.

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Автор: Алина Бранцевич
#турция #хафтар #саррадж #пнс ливии

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