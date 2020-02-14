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20:41   14 Февраля 2020
Россия

Останки двух бойцов Красной армии нашли на раскопках в Севастополе

Останки двух бойцов Красной армии нашли на раскопках в Севастополе

Останки двух бойцов Красной армии нашли во время раскопок на месте реконструкции площади Ушакова в Севастополе, один из них – кавалер ордена Красной звезды. Об этом председатель севастопольского объединения поисковых организаций «Долг» Марина Гавриленко сообщила «Крыминформу».

«Останки еще двоих бойцов подняли. Один из них – с орденом Красной звезды, только что из Москвы мне прислали имя. Предварительно – это танкист, период освобождения Севастополя», – сообщила Гавриленко.

По предварительной информации, останки принадлежат Николаю Гавриловичу Чеховскому 1916 года рождения. Был награжден в январе 1943 года. Накануне в ходе работ по реконструкции площади Ушакова в Севастополе были найдены останки троих бойцов Красной армии. Их личности устанавливают.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#крым #красная армия

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