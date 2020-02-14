США хотят ввести в Ливию войска, поэтому раскачивают в СМИ тему про ЧВК «Вагнера»

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин уверен, что США намерены ввести свои войска в Ливию, именно поэтому западные СМИ раскачивают тему «присутствия» российского военного контингента в Ливии, представленного ЧВК «Вагнера».

Ранее журналисты немецкого издания Zuerst и Федерального агентства новостей выяснили, что глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж заключил несколько договоров на информационные услуги с американскими пиар-компаниями. В частности, в западном медиапространстве должен был прописываться тезис об увеличении количества бойцов ЧВК «Вагнера».

В расследовании установлено, что сразу после заключения договоров между ПНС Ливии и американскими лоббистами сенаторы Линси Грэм, Крис Кунс, Крис Мерфи и Марко Рубио активно продвигали законопроект об усилении роли Штатов в Ливии, а также голосовали за новые антироссийские санкции.

По мнению Бориса Рожина, Америка намерено нагнетает ситуацию во внутренней борьбе за бюджеты, раскачивая тему якобы военного присутствия России в Ливии. Саррадж же действует по привычной американцам схеме, по которой работал в свое время экс-президент Украины Петр Порошенко.

«Саррадж действует в русле той лоббистской политики, которая выстроена США: если деньги уплачены за создание позитивного образа правительства и продвижение каких-то решений, которые направлены против оппонентов Сарраджа в ливийской войне, то эти действия будут осуществляться», — подчеркнул Рожин. В США такая политика не считается незаконной, напротив, представляется нормальным, что лидеры других государств платят деньги за подобные услуги и пытаются приобщиться к глобальному влиянию США, подчеркнул Рожин.

СМИ раскручивали истерию, в частности, увеличивая в геометрической прогрессии число якобы присутствующих в Ливии бойцов ЧВК «Вагнера». Назывались цифры в 600, затем 1200 человек.

«Если официальные СМИ как-то в этой истерии еще ограничивали себя, то желтая пресса себя уже не сдерживала — писали какие-то совсем уж космические цифры и абсолютно абсурдные обвинения в адрес России. При этом они не смогли показать ни одного пленного или убитого сотрудника ЧВК, несмотря на всю эту кампанию. То есть по факту у них с точки зрения доказательной базы все было очень тухло, что, конечно, не остановило поток этих заявлений», — обратил внимание Борис Рожин.

По мнению Рожина, распространение информации о ЧВК «Вагнера» выгодно ПНС, так как создает для него выгодный фон, который может привлечь международную поддержку.