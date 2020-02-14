Оперативные службы работают в здании психиатрической больницы в Ставрополе, где был слышен выстрел, сообщил агентству «Интерфакс-Юг» информированный источник.

Взрыв произошел в приемном покое психиатрической больницы в Ставрополе. По предварительной информации, устроивший взрыв пациент погиб. Других жертв нет. Обстоятельства произошедшего и личность погибшего выясняются.