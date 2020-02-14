Пациент погиб в ставропольской психбольнице
Оперативные службы работают в здании психиатрической больницы в Ставрополе, где был слышен выстрел, сообщил агентству «Интерфакс-Юг» информированный источник.
Взрыв произошел в приемном покое психиатрической больницы в Ставрополе. По предварительной информации, устроивший взрыв пациент погиб. Других жертв нет. Обстоятельства произошедшего и личность погибшего выясняются.
«По предварительным данным, был слышен выстрел в приемном покое больницы. Есть информация об одном погибшем», — сообщили в больнице.
По предварительным данным, погибший уже неоднократно пытался покончить с собой. Пациент скончался в приемном покое больницы от полученных травм.