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20:24   14 Февраля 2020
Россия

Пациент погиб в ставропольской психбольнице

Пациент погиб в ставропольской психбольнице

 

Оперативные службы работают в здании психиатрической больницы в Ставрополе, где был слышен выстрел, сообщил агентству «Интерфакс-Юг» информированный источник.

Взрыв произошел в приемном покое психиатрической больницы в Ставрополе. По предварительной информации, устроивший взрыв пациент погиб. Других жертв нет. Обстоятельства произошедшего и личность погибшего выясняются. 

«По предварительным данным, был слышен выстрел в приемном покое больницы. Есть информация об одном погибшем», — сообщили в больнице.

По предварительным данным, погибший уже неоднократно пытался покончить с собой. Пациент скончался в приемном покое больницы от полученных травм. 

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Автор: Алина Бранцевич
#ставрополье #психбольница

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