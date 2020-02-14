Мобильное приложение и сайт-агреготор появятся к голосованию по поправкам в Конституцию

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Останки двух бойцов Красной армии нашли на раскопках в Севастополе

Останки двух бойцов Красной армии нашли на раскопках в Севастополе

 Минздрав по поручению Мишустина отменит ограничения на лекарства для онкобольных

Минздрав по поручению Мишустина отменит ограничения на лекарства для онкобольных
Малофеев заявил, что Зеленский не мыслит как президент и не может управлять страной

Малофеев заявил, что Зеленский не мыслит как президент и не может управлять страной

 Путин спросил у Зеленского, намерен ли Киев выполнять Минские договоренности

Путин спросил у Зеленского, намерен ли Киев выполнять Минские договоренности
Хафтар заверил, что ЛНА не отступит перед сирийскими и турецкими наемниками

Хафтар заверил, что ЛНА не отступит перед сирийскими и турецкими наемниками

 Захарова рассказала, как Помпео удивил всех на Мюнхенской конференции пожеланиями Лаврову

Захарова рассказала, как Помпео удивил всех на Мюнхенской конференции пожеланиями Лаврову
Останки двух бойцов Красной армии нашли на раскопках в Севастополе

Останки двух бойцов Красной армии нашли на раскопках в Севастополе

 Минздрав по поручению Мишустина отменит ограничения на лекарства для онкобольных

Минздрав по поручению Мишустина отменит ограничения на лекарства для онкобольных
Малофеев заявил, что Зеленский не мыслит как президент и не может управлять страной

Малофеев заявил, что Зеленский не мыслит как президент и не может управлять страной

 Путин спросил у Зеленского, намерен ли Киев выполнять Минские договоренности

Путин спросил у Зеленского, намерен ли Киев выполнять Минские договоренности
Хафтар заверил, что ЛНА не отступит перед сирийскими и турецкими наемниками

Хафтар заверил, что ЛНА не отступит перед сирийскими и турецкими наемниками

 Захарова рассказала, как Помпео удивил всех на Мюнхенской конференции пожеланиями Лаврову

Захарова рассказала, как Помпео удивил всех на Мюнхенской конференции пожеланиями Лаврову
20:15   14 Февраля 2020
Россия

Мобильное приложение и сайт-агреготор появятся к голосованию по поправкам в Конституцию

Мобильное приложение и сайт-агреготор появятся к голосованию по поправкам в Конституцию

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что к голосованию по поправкам в Конституцию появятся мобильное приложение с информацией и сайт-агрегатор.

«Мобильное приложение будет, каждый сможет скачать и посмотреть, какой пакет поправок будет сформирован. У нас специальный сайт будет, агрегатор, на котором будет вся информация исчерпывающая, как и на сайте ЦИК и наших субъектовых комиссий»,  — подчеркнула Памфилова

Кроме того, до голосования ЦИК подготовит брошюры, плакаты и даже адаптацию для слабовидящих, чтобы россияне могли ознакомиться с поправками в удобной им форме.

15 января президент РФ Владимир Путин предложил внести поправки к Конституции. В рабочую группу по изменению основного закона поступило около 400 предложений по поправкам, закон о внесении поправок в Конституцию примут в весеннюю сессию Госдумы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#цик #памфилова #конституция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...