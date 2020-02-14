Мобильное приложение и сайт-агреготор появятся к голосованию по поправкам в Конституцию

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что к голосованию по поправкам в Конституцию появятся мобильное приложение с информацией и сайт-агрегатор.

«Мобильное приложение будет, каждый сможет скачать и посмотреть, какой пакет поправок будет сформирован. У нас специальный сайт будет, агрегатор, на котором будет вся информация исчерпывающая, как и на сайте ЦИК и наших субъектовых комиссий», — подчеркнула Памфилова

Кроме того, до голосования ЦИК подготовит брошюры, плакаты и даже адаптацию для слабовидящих, чтобы россияне могли ознакомиться с поправками в удобной им форме.

15 января президент РФ Владимир Путин предложил внести поправки к Конституции. В рабочую группу по изменению основного закона поступило около 400 предложений по поправкам, закон о внесении поправок в Конституцию примут в весеннюю сессию Госдумы.