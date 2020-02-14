Минздрав по поручению Мишустина отменит ограничения на лекарства для онкобольных

Вопрос об отмене ограничений на ряд иностранных лекарств для онкологических больных, из-за которых медучреждения не могут закупать эти препараты, проработает Министерство здравоохранения по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Об этом в пятницу рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, слова которой приводит РИА Новости.

Как отмечается, глава российского правительства Михаил Мишустин провел совещание на тему совершенствования медицинской помощи онкологическим больным. В ходе совещания вице-премьер огласила девять первоочередных предложений правительства на этот счет.

До 12 марта кабинет министров представит предложения по возможной отмене ограничений на ряд лекарственных препаратов, после чего в течение месяца специалисты будут анализировать соответствие лекарств для онкобольных отечественного производства оригинальным зарубежным препаратам.

Проект перечня лекарств для онкобольных, которые закупаются на торгах, Минздрав должен будет по поручению Мишустина разработать до 14 марта.

«При необходимости представить предложения по внесению изменений в правила формирования перечня лекарственных средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года № 1086», — говорится в сообщении.

Также премьер-министр поручил до 25 февраля подготовить предложения по передаче обязанности мониторить ассортимент лекарств Росздравнадзору. Лекарственные средства, находящиеся в гражданском обороте, будут проверены на соответствие обязательным требованиям к качеству, а также будут проанализированы итоги фармаконадзора, проведенного в 2018, 2019 и начале 2020 года.

Онкологам, по словам Татьяны Голиковой, предстоит самим разработать схемы лечения онкологических больных, а затем эти схемы будет утверждать профильное ведомство.