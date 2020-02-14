Российская сторона сможет найти судно для завершения строительства газопровода «Северный поток – 2», высказал мнение глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле в интервью агентству Bloomberg.

«Как я понимаю, они ищут судно, я бы поставил на то, что они его найдут», – отметил Зеле.

Он добавил, что не знает сколько времени на это понадобится, но по мнению Зеле, для укладки труб на небольшой глубине не потребуются «супертехнологии».

Проект газопровода «Северный поток-2» предполагает строительство двух нитей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год через Балтийское море. Газопровод пройдет через территориальные воды и исключительные экономические зоны РФ, Германии, Дании, Финляндии и Швеции. Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что газопровод может быть достроен с помощью судна «Академик Черский». Его построили для ведения трубоукладочных работ, однако судно можно использовать и как кран для тяжелых конструкций, и таким образом довести до конца строительство магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море, не оглядываясь на санкции американской стороны.