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20:02   14 Февраля 2020
Россия

Глава австрийской нефтегазовой компании уверен, что Россия достроит «Северный поток – 2»

Глава австрийской нефтегазовой компании уверен, что Россия достроит «Северный поток – 2»

Российская сторона сможет найти судно для завершения строительства газопровода «Северный поток – 2», высказал мнение глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле в интервью агентству Bloomberg.

«Как я понимаю, они ищут судно, я бы поставил на то, что они его найдут», – отметил Зеле. 

Он добавил, что не знает сколько времени на это понадобится, но по мнению Зеле, для укладки труб на небольшой глубине не потребуются «супертехнологии».

Проект газопровода «Северный поток-2» предполагает строительство двух нитей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год через Балтийское море. Газопровод пройдет через территориальные воды и исключительные экономические зоны РФ, Германии, Дании, Финляндии и Швеции. Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что газопровод может быть достроен с помощью судна «Академик Черский». Его построили для ведения трубоукладочных работ, однако судно можно использовать и как кран для тяжелых конструкций, и таким образом довести до конца строительство магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море, не оглядываясь на санкции американской стороны.

 

 

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #северный поток-2

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