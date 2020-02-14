Захарова рассказала, как Помпео удивил всех на Мюнхенской конференции пожеланиями Лаврову

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой российского ведомства Сергеем Лавровым в Мюнхене.

«Помпео вышел от Лаврова, громко произнеся на весь коридор «Good luck (удачи – ред.)», — написала Захарова в своем Facebook.

По словам официального представителя МИД, все услышавшие это «так и ахнули», ведь не часто американцы желают кому-то что-то хорошее.

14 февраля Лавров и Помпео провели краткую встречу в Мюнхене, куда накануне глава МИД РФ прибыл на Мюнхенскую конференцию, чтобы анонсировать проведение в 2020–2022 годах российско-германского перекрестного года экономики и поучаствовать в других мероприятия в рамках конференции.