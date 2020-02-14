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Останки двух бойцов Красной армии нашли на раскопках в Севастополе

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 Захарова рассказала, как Помпео удивил всех на Мюнхенской конференции пожеланиями Лаврову

Захарова рассказала, как Помпео удивил всех на Мюнхенской конференции пожеланиями Лаврову
19:51   14 Февраля 2020
Весь мир

Захарова рассказала, как Помпео удивил всех на Мюнхенской конференции пожеланиями Лаврову

Захарова рассказала, как Помпео удивил всех на Мюнхенской конференции пожеланиями Лаврову

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой российского ведомства Сергеем Лавровым в Мюнхене.

«Помпео вышел от Лаврова, громко произнеся на весь коридор «Good luck (удачи – ред.)», — написала Захарова в своем  Facebook.

По словам официального представителя МИД, все услышавшие это «так и ахнули», ведь не часто американцы желают кому-то что-то хорошее.

14 февраля Лавров и Помпео провели краткую встречу в Мюнхене, куда накануне глава МИД РФ прибыл на Мюнхенскую конференцию, чтобы анонсировать проведение в 2020–2022 годах российско-германского перекрестного года экономики и поучаствовать в других мероприятия в рамках конференции.

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Автор: Алина Бранцевич
#захарова #лавров #помпео

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