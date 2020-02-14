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ФАН опубликовало еженедельный антирейтинг либеральных СМИ по антироссийским публикациям

ФАН опубликовало еженедельный антирейтинг либеральных СМИ по антироссийским публикациям

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ФАН опубликовало еженедельный антирейтинг либеральных СМИ по антироссийским публикациям

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19:36   14 Февраля 2020
Россия

ФАН опубликовало еженедельный антирейтинг либеральных СМИ по антироссийским публикациям

ФАН опубликовало еженедельный антирейтинг либеральных СМИ по антироссийским публикациям

Редакция ФАН выпустила свой очередной еженедельный антирейтинг  либеральных СМИ. Уже в седьмой раз журналисты ФАН подсчитывают, сколько антироссийских новостей публикуют либеральные СМИ.

Как сообщает ФАН, на первом месте по количеству русофобских публикаций оказался проект беглого преступника Михаила Ходорковского «МБХ Медиа». Портал опубликовал 133 антироссийских материала. На второе место опустилось «Эхо Москвы», опубликовав 113 антироссийских статей и потеряв первенство в этом антирейтинге. Закрыла тройку «лидеров», как и на прошлой неделе, «Лента.ру», опубликовав 107 статей русофобского содержания. Еще один проект Ходорковского — «Открытые медиа» — поднялся на четыре строчки, опубликовав 98-й антироссийский материал.

На этой неделе внимание оппозиционных СМИ привлекли террористы, которых они пытались оправдать. Правозащитник «Мемориала» (признан иноагентом) Лев Пономарев на «Эхе Москвы» провоцировал россиян на уличные беспорядки, чтобы он мог отчитаться перед иностранными меценатами, которые продолжительное время спонсируют его организацию. Прозападные СМИ написали множество фейков о столкновении встпупившихся за террористов «Сети» (террористическая организация, запрещена в РФ) с правоохранительными органами.

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Автор: Алина Бранцевич
#фан #антирейтинг #либеральные сми

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