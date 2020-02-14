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 Додон считает, что сильная Россия нужна всем

Додон считает, что сильная Россия нужна всем
19:24   14 Февраля 2020
Весь мир

Додон считает, что сильная Россия нужна всем

Додон считает, что сильная Россия нужна всем

Мир меняется, поэтому сильная РФ нужна всем. Такое заявление сделал молдавский лидер Игорь Додон на полях Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, западные страны не должны ставить Кишиневу условия «или-или» в вопросе сотрудничества с Москвой.

«Сильная Россия нужна не только России​​​. Она нужна всем», — сказал президент.

Европейский союз и западные партнеры часто ставят условия для маленьких стран, как Молдавия, но подобный подход неприемлем, подчеркнул Игорь Додон. Немецкий лидер Штайнмайер лично заявлял, что мир меняется и настает другая эпоха.

«Сильная позиция у других игроков — у РФ, у Китая», — резюмировал президент.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #молдавия #общество #додон

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