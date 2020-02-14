Додон считает, что сильная Россия нужна всем
Мир меняется, поэтому сильная РФ нужна всем. Такое заявление сделал молдавский лидер Игорь Додон на полях Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, западные страны не должны ставить Кишиневу условия «или-или» в вопросе сотрудничества с Москвой.
«Сильная Россия нужна не только России. Она нужна всем», — сказал президент.
Европейский союз и западные партнеры часто ставят условия для маленьких стран, как Молдавия, но подобный подход неприемлем, подчеркнул Игорь Додон. Немецкий лидер Штайнмайер лично заявлял, что мир меняется и настает другая эпоха.
«Сильная позиция у других игроков — у РФ, у Китая», — резюмировал президент.
Отправляюсь с рабочей поездкой в Мюнхен для участия в ежегодной Международной конференции по безопасности. Кроме того, на «полях» этой авторитетной площадки проведу двусторонние встречи с главами нескольких государств, правительств и международных организаций.— Dodon Igor (@dodon_igor) February 14, 2020