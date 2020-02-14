Малофеев заявил, что Зеленский не мыслит как президент и не может управлять страной

Заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев заявил, что слова украинского президента Владимира Зеленского о строительстве «городка» для крымских татар, переселяющихся с полуострова, характеризуют его как комика, а не как президента.

По словам Малофеева, Зеленскому следовало бы думать не о строительстве «городка», а о спасении страны, так как люди продолжают погибать.

Об этом глава ВРНС заявил в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, его словам в пятницу вечером приводит телеканал «Царьград».

В ходе передачи Малофеев прокомментировал заявление Зеленского о том, что он согласовал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом строительство «городка», где могли бы поселится переселенцы из Крыма. В частности, он напомнил участникам программы, что раньше, когда он называл Зеленского комиком, его всегда поправляли.

«Теперь вы сами, наконец, его так назвали, так его назвал доктор Комаровский. Мы все время пытаемся увидеть в нем президента, — подчеркнул эксперт. — В чем разница между комиком и президентом? Потому что президент не может сказать: «Мы хотим построить такой городок». Он должен написать: «Мы хотим построить такую страну». Вот тогда он будет соответствовать занимаемой должности».

Но Зеленский, по словам Малофеева, думает о строительстве маленького городка – то есть он не мыслит как президент, и, к сожалению, не способен быть президентом.