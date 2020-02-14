Министр культуры прилетела в Петербург с первым официальным визитом

Министр культуры РФ Ольга Любимова осмотрела новый камерный зал, который скоро откроют в здании Концертного зала Мариинского театра. Об этом сообщил представитель Минкультуры РФ.

По его словам, Ольга Любимова посетила Большой драматический театр имени Товстоногова и Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Министр культуры отметила, что в новом зале Мариинского театра сделали потрясающую акустику, над которой трудились ведущие специалисты с мировым именем.

«Сегодня мы имели возможность услышать и оценить ее», – сказала Любимова.

Министр осмотрела БТД, который ремонтируют, и отметила, что театру необходимо продолжать деятельность. В Большом драматическом театре после реконструкции сложилась достаточно печальная ситуация с подвалом и крышей, поэтому Ольга Любимова обсудила с руководством БТД решение проблемы.