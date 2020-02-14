Митинг против интервенции Турции собрал более 200 тысяч ливийцев

14 февраля на площади Киш в Бенгази состоялся митинг «Стоп террор», в котором приняли участие свыше 200 тысяч ливийцев выступили против турецкого вторжения в страну.

Выражая свое неприятие политики главаря так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, протестующие сожгли на площади их ростовые куклы и уничтожили три надувных танка, раскрашенных в цвета Турции. На мероприятии все желающие могли присоединиться к движению «Стоп террор» и записаться в ряды Ливийской национальной армии (ЛНА). Ливийцы могли сдать кровь для бойцов ЛНА, в конце акции всем донорам вручили благодарственные письма.

Как сообщает ФАН, в завершение митинга ливийцы озвучили резолюцию-обращение, в которой выразили свое недовольство связанным с террористами ПНС и расшатывающей ситуацию в Ливии Турцией. Ливийцы не видят официальной власти в «правительстве» Сарраджа и осуждают Турцию за сотрудничество с террористами.

Игнорируя эмбарго ООН и режим перемирия в стране, Турция продолжает поставлять террористам ПНС оружие, продолжает переброску наемников из сирийского Идлиба и турецких военнослужащих из ЧВК «SADAT». По разным оценкам на территории Триполи сейчас находится не менее 10 тысяч сирийских джихадисты, которые в Триполи занимаются грабежами, мародерством, издеваются над местным мирным населением и похищают людей ради выкупа.