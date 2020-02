Пираты захватили контейнеровоз Maersk Tema у берегов Нигерии

Контейнеровоз Maersk Tema принадлежит и управляется компанией Peter Döhle Schiffart и Bernhard Schulte ship Management​​​. Об этом сообщил представитель датской компании Maersk. По его словам, в пятницу, 14 февраля, пираты примерно в 300 километрах от Нигерии захватили контейнеровоз Maersk Tema.

Контейнеровоз оснастили системой AIS (Automatic Identification System), которая показывает, что судно стоит на месте. По информации сайта судоходной навигации Fleetmon, других кораблей рядом нет.

The container vessel Maersk Tema is owned and operated by the charter company Peter Döhle Schiffart and Bernhard Schulte ship Management. It has been confirmed that the vessel has been attacked by pirates on the 14 February when located 200nm west off Guinea. (Statement cont -)