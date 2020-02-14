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18:29   14 Февраля 2020
Россия

«Роскосмос» опроверг возможное увольнение Рогозина

«Роскосмос» опроверг возможное увольнение Рогозина

Возможный уход Дмитрия Рогозина с должности генерального директора «Роскосмоса» является не более чем слухами. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации. 

Ранее ряд телеграм-каналов опубликовали информацию о скором уходе Рогозина с поста главы ведомства. 

«Мы не комментируем слухи и домыслы», — сообщили там. 

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» намерен провести с NASA переговоры по совместному исследованию дальних рубежей космоса.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #рогозин #роскосмос

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