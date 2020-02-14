«Роскосмос» опроверг возможное увольнение Рогозина

Возможный уход Дмитрия Рогозина с должности генерального директора «Роскосмоса» является не более чем слухами. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Ранее ряд телеграм-каналов опубликовали информацию о скором уходе Рогозина с поста главы ведомства.

«Мы не комментируем слухи и домыслы», — сообщили там.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» намерен провести с NASA переговоры по совместному исследованию дальних рубежей космоса.