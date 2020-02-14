Глава МИД Греции планирует обсудить с Лавровым обстановку в Сирии

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас планирует обсудить обстановку в Сирии с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Об этом стало известно в пятницу, 14 февраля.

Сегодня министры встретились на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы бы хотели обсудить двусторонние отношения, и мы были благодарны, если бы вы смогли нас пробрифинговать о ситуации в Сирии», — сказал Дендиас.

Ранее Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели краткую встречу в Мюнхене.