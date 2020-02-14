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18:15   14 Февраля 2020
Россия

Глава МИД Греции планирует обсудить с Лавровым обстановку в Сирии

Глава МИД Греции планирует обсудить с Лавровым обстановку в Сирии

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас планирует обсудить обстановку в Сирии с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Об этом стало известно в пятницу, 14 февраля. 

Сегодня министры встретились на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы бы хотели обсудить двусторонние отношения, и мы были благодарны, если бы вы смогли нас пробрифинговать о ситуации в Сирии», — сказал Дендиас.

Ранее Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели краткую встречу в Мюнхене.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество

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