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18:52   14 Февраля 2020
Весь мир

ВМС США перехватили более 350 ракет, которые хуситы получили от Ирана

ВМС США перехватили более 350 ракет, которые хуситы получили от Ирана

Военно-морские силы США перехватили 358 произведенных в Иране ракет, поставленных в Йемен сторонникам мятежного движения «Внсар Аллах» (хуситам).

Об этом в пятницу в своем микроблоге Twitter написал глава госдепартамента США Майк Помпео.

«ВМС США перехватили 358 ракет иранского производства и другие компоненты вооружений, которые доставляли хуситам в Йемен», — сообщил он.

При этом Помпео призвал страны – члены Совета Безопасности ООН продлить действие оружейного эмбарго в отношении Тегерана.

 

Накануне Центральное командование американских Вооруженных сил заявило, что на прошлой неделе экипаж крейсера Normandie перехватил в Аравийском море груз со 150 противотанковыми ракетами, произведенными в Иране.

Напомним, атомные разработки Ирана были ограничены исключительно гражданскими целями резолюцией Совбеза ООН 2231, принятой 20 июля 2015 года в поддержку СВПД (совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе). Резолюция предполагала пятилетнее оружейное эмбарго и восьмилетний запрет на поставку Ирану технологий производства баллистических ракет.

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Автор: Александр Люблинский
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