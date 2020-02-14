ВМС США перехватили более 350 ракет, которые хуситы получили от Ирана

Военно-морские силы США перехватили 358 произведенных в Иране ракет, поставленных в Йемен сторонникам мятежного движения «Внсар Аллах» (хуситам).

Об этом в пятницу в своем микроблоге Twitter написал глава госдепартамента США Майк Помпео.

«ВМС США перехватили 358 ракет иранского производства и другие компоненты вооружений, которые доставляли хуситам в Йемен», — сообщил он.

При этом Помпео призвал страны – члены Совета Безопасности ООН продлить действие оружейного эмбарго в отношении Тегерана.

The U.S. Navy interdicted 358 Iranian-made missiles + other weapons components on their way to the Houthis in Yemen. This is another example of the world’s largest state sponsor of terror the Islamic Republic of Iran continuing to defy the UN Security Council. pic.twitter.com/vPOaoIpChU — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 14, 2020

Накануне Центральное командование американских Вооруженных сил заявило, что на прошлой неделе экипаж крейсера Normandie перехватил в Аравийском море груз со 150 противотанковыми ракетами, произведенными в Иране.

Напомним, атомные разработки Ирана были ограничены исключительно гражданскими целями резолюцией Совбеза ООН 2231, принятой 20 июля 2015 года в поддержку СВПД (совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе). Резолюция предполагала пятилетнее оружейное эмбарго и восьмилетний запрет на поставку Ирану технологий производства баллистических ракет.