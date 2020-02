ВМС США перехватили более 350 ракет, которые хуситы получили от Ирана

Военно-морские силы США перехватили 358 произведенных в Иране ракет, поставленных в Йемен сторонникам мятежного движения «Внсар Аллах» (хуситам).

Об этом в пятницу в своем микроблоге Twitter написал глава госдепартамента США Майк Помпео.

При этом Помпео призвал страны – члены Совета Безопасности ООН продлить действие оружейного эмбарго в отношении Тегерана.

The U.S. Navy interdicted 358 Iranian-made missiles + other weapons components on their way to the Houthis in Yemen. This is another example of the world’s largest state sponsor of terror the Islamic Republic of Iran continuing to defy the UN Security Council. pic.twitter.com/vPOaoIpChU